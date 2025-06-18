В Сегежском районе Карелии разгромили детскую площадку и украли цветы с вазонами

Сегежский район продолжает страдать от рук вандалов.

В поселке Олений неизвестные на питбайках и мопедах устроили дрифт по детской площадке. Любители экстрима повредили бетонное основание горки. Об этом сообщили в местной администрации.

Вандалы повредили площадку в ночь с 12 на 13 июня. Администрация района призвала виновников помочь в восстановлении объекта на субботнике.

В это же время в самой Сегеже с городских клумб украли цветы вместе с вазонами. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент. Местные власти просят вернуть похищенное.

Напомним, ранее по Сегеже прокатилась волна вандализма – пострадали городской парк, Сквер Поколений, скамейки и информационные стенды.