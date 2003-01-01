В Сегежском районе отменен автобусный рейс до поселка Валдай

Рейс отменен из-за неисправности автобуса.
Отменен рейс автобуса 27 августа по маршруту «Сегежа - посёлок Валдай». Об этом сообщила администрация Сегежского муниципального округа.
Причиной отмены рейса стала техническая неисправность транспортного средства.
— О возобновлении движения по маршруту будет сообщено дополнительно,— сообщили в администрации.
По всем вопросам, связанным с организацией пассажирских перевозок в Сегежском муниципальном округе, можно обращаться в управление экономического развития по телефону: 8 (921) 528-53-09.