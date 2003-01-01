В Сегежском районе вновь отменили рейс до Валдая

Власти Сегежского районе сообщили об отмене рейса до Валдая из-за поломки автобуса.
В среду, 13 августа 2025, автобус «Сегежа — Валдай» не выйдет на маршрут, уточнили в официальном паблике Сегежского округа.
- Причина: автобус не исправен. Перевозчик принимает все возможные меры для возобновления рейса, — говорится в сообщении.
О возобновлении движения по маршруту будет сообщено дополнительно, уточнили чиновники. И такие поломки просиходят на регулярной основе. Состояние автобуса оставляет желать лучшего.
Напомним, ранее Сегежскому округу выделили более 3 миллионов рублей на покупку нового автобуса.