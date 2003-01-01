В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

Вчера пожарные бригады оперативно потушили загорание внутри хозяйственной постройки в селе Деревянное Прионежского района.

На вызов, поступивший в систему 112, оперативно выехал дежурный караул пожарной части 78 в составе двух человек, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. По прибытии было установлено, что загорание произошло на площади около 3 квадратных метров внутри строения. Пожарные подачей ствола «Б» быстро локализовали и ликвидировали огонь.

Пострадавших в результате инцидента нет.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

