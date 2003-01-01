В селе Деревянное под Петрозаводском строят новую врачебную амбулаторию

В селе Деревянное Прионежского района возводят новую врачебную амбулаторию.
Строительство ведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил министра здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Рабочие уже завершили возведение и обшивку здания. Сейчас они занимаются внутренними работами. Современное медицинское учреждение строят по новым стандартам с учетом климатических особенностей Карелии.
После завершения строительства амбулаторию оснастят всем необходимым оборудованием. Планируется, что работы закончат до конца 2025 года.
Это одна из трех новых амбулаторий, которые строят в Прионежском районе. Помимо Деревянного медицинские учреждения появятся в поселках Деревянка и Мелиоративный.
Напомним, ранее в поселке Матросы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.