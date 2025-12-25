В селе Кончезеро построили новую амбулаторию по карельскому проекту

В селе Кончезеро Кондопожского района завершили строительство новой врачебной амбулатории.

Прежде амбулатория располагалось в приспособленных помещениях. Она была тесным, давно не ремонтировалась, крыша протекала.

Как рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков, новая амбулатория построена по карельскому проекту, который хорошо показал себя в местных сложных климатических условиях. Здание возведено из современных материалов и качественно утеплено. Для удобства маломобильных граждан предусмотрен пандус, специальная разметка и надписи со шрифтом Брайля.

Сейчас учреждение готовится к открытию: предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение и медицинскую лицензию. Ожидается, что в начале нового года жители Кончезера уже смогут получать медпомощь в комфортных условиях.

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии планируют приобрести восемь новых зданий врачебных амбулаторий и одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов. Отмечается, что такого масштабного строительства за один раз в республике еще не было.