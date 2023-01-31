В селе на севере Карелии на заре сгорела баня (ФОТО)

В селе Вирма Беломорского района в 4 утра загорелась баня, ее тушили два пожарных расчета.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Беломорского района, под утро 26 февраля, в 4.07 в селе Вирма загорелась частная баня.

К месту пожара были отправлены силы и средства пожарной части №63 по охране села Сумский Посад и ПЧ №61 по охране Беломорска. До приезда пожарных с помощью подручных средств с огнём боролись местные жители, по прибытии первых пожарных подразделений пожар был ликвидирован специалистами в кратчайшие сроки, причина и виновник устанавливается.

Отряд противопожарной службы Беломорского района убедительно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности!

Телефон пожарной охраны 01, с мобильного телефона 101.