В селе Святозеро начали разбирать провалившийся мост

Глава администрации Пряжинского района рассказал о предстоящих работах на аварийном мосту.

Глава администрации Пряжинского района Дмитрий Буевич побывал в селе Святозеро на месте аварийного моста на улице Чарнаволоцкой и рассказал о том, как обстоит дело с переправой на сегодняшний день. Видеообращение главы местной администрации опубликовали в официальном паблике.



В пятницу, 25 октября, приступили к разбору части моста, сообщил Дмитрий Буевич. На следующей неделе планируется доставка необходимых пиломатериалов, после чего начнутся ремонтные работы, чтобы восстановить мост для проезда автотранспорта.

Глава администрации Пряжинского района напомнил, что пешая часть моста открыта, для машин проезд запрещен.



Как отметили в паблике местной администрации, ситуация находится под контролем. Населению сообщат о дальнейших шагах.

Напомним, частичное обрушение моста произошло в селе Святозеро на улице Чарнаволоцкой несколько дней назад. Аварийный участок огородили.