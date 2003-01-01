РЕКЛАМА
В селе Святозеро Пряжинского района полностью сгорел частный дом
07 декабря, 14:02 Происшествия
В ночь субботы в селе Святозеро произошло крупное возгорание частного дома. Он был полностью охвачен огнем.

фото: © Госкомитет по безопасности Карелии

По информации Госкомитета Карелии по безопасности, cообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:16 через систему «112».

К месту вызова немедленно выехали силы пожарной охраны Пряжинского района. По прибытии расчётов одноэтажный дачный дом размером 8 на 10 метров был полностью охвачен огнём. Пожарные установили автоцистерну на водоём и провели тушение тремя стволами. Для работы внутри здания было создано звено газодымозащитной службы (ГДЗС).

Локализовать пожар удалось к 05:40, а полностью ликвидировать — к 08:40. В результате происшествия строение было полностью уничтожено. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается. Следователи и дознаватели МЧС России проводят проверку. Напоминаем, что в случае любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру 112.

Ранее мы сообщали, что МЧС Карелии наградило девятиклассника из Петрозаводска за помощь на пожаре.

