В селе Святозеро произошел пожар в заброшенном здании забойного цеха

В пожаре никто не пострадал.

Сегодня, 1 августа, в Пряжинском районе в селе Святозеро загорелось заброшенное здание бывшего забойного цеха, об этом сообщили в Госкомитете по безопасности. Известно, что пострадавших нет.



— В 11:50 пряжинские пожарные получили сообщение о пожаре в заброшенном здании забойного цеха бывшего ЗАО «Зверосовхоз "Святозерский"» в с. Святозеро по ул. Советская. Здание площадью 240 кв. м. Загорелся мусор в чердачном помещении и стропильная система кровли на площади 9 кв. м., — рассказали в ведомстве.



На место выехали сотрудники местной пожарной части и пожарной части поселка Матросы. Огонь ликвидировали в 12:30.