В сельских школах Карелии 1 сентября заработают агроклассы

Агроклассы созданы в школах сел Толвуя и Янишполе, поселков Ильинский и Ладва, деревни Мегрега.

В День знаний в сельских школах Карелии вновь заработают агроклассы, созданные в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Как рассказали в Минсельхозе Карелии, основная цель проекта — решение проблемы нехватки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

Так, в школе Толвуи в Медвежьегорском районе, начиная с шестого класса, ребята знакомятся с основами сельского хозяйства, передовыми агротехнологиями и современной техникой. Им прививают интерес и любовь к природе и сельскому хозяйству, помогают раскрыть творческий потенциал.

В августе школьники собрали первый урожай овощей, который они вырастили в теплице, подаренной АО «Совхоз «Толвуйский». Практические занятия с педагогами помогли им овладеть тонкостями выращивания перцев, кабачков, помидоров и даже арбуза.

В ладвинской школе № 4 в Прионежском районе на днях для учеников агрокласса провели познавательную экскурсию по местному животноводческому предприятию «Гранд Агро». Школьники познакомились с особенностями рациона крупного рогатого скота, производства молока, с современными технологиями доения.

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» предусматривает поддержку агроклассов посредством возмещения затрат на проведение капремонтов и оснащение их оборудованием.