В сельских школах Карелии не успевают отремонтировать спортзалы к 1 сентября

По теме
Загрузка...
Депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник заявила о том, что федеральные средства на ремонт спортзалов сельских школ пришли в районы с опозданием.
Девятого августа на заседании правительства Ольга Шмаеник сообщила, что в сельских школах не успевают отремонтировать спортзалы из-за позднего поступления в районы федеральных денежных средств.
"Через три недели начинается новый учебный год. У нас в ряде районов еще даже не проведены аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Это усложнит крайне и образовательный процесс, ну и, в принципе, вот такой результативности, эффективности, наверно, мы не получим", - сказала Шмаеник.
Как отреагировал на это сообщение Артур Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
09.08.2018, 10:43
07.08.2018, 15:05
08.08.2018, 10:55
Аналитика
Сегодня 12:00
Капитал
Минэк Карелии представил программу социально-экономического прогноза республики до 2021 года.
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Новое
Сегодня 11:45
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии