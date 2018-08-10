В сельских школах Карелии не успевают отремонтировать спортзалы к 1 сентября

Депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник заявила о том, что федеральные средства на ремонт спортзалов сельских школ пришли в районы с опозданием.

Девятого августа на заседании правительства Ольга Шмаеник сообщила, что в сельских школах не успевают отремонтировать спортзалы из-за позднего поступления в районы федеральных денежных средств.

"Через три недели начинается новый учебный год. У нас в ряде районов еще даже не проведены аукционные процедуры по выбору подрядчиков. Это усложнит крайне и образовательный процесс, ну и, в принципе, вот такой результативности, эффективности, наверно, мы не получим", - сказала Шмаеник.

Как отреагировал на это сообщение Артур Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".