В семье лающих оленей из Карельского зоопарка родился детёныш

Новорождённый оленёнок из Карельского зоопарка делает первые шаги под присмотром родителей.

В семье мунтжаков (лающих оленей), обитающих на территории Карельского зоопарка, произошло пополнение, сообщили в группе организации.

— Очаровательный малыш только появился на свет и делает свои первые шаги под чутким присмотром мамы. За этим трогательным зрелищем теперь могут наблюдать и наши посетители, — рассказали там.

Пол детёныша пока что неизвестен, однако сотрудники зоопарка уже выбирают для него имя. В комментариях пользователи предложили назвать оленёнка Олли.

