В сентябре Петрозаводск посетят именитые русскоязычные театры из 5 стран СНГ

Фестиваль будет проходить сразу на трёх площадках города — В Музыкальном театре, Театре кукол, а также Национальном театре Карелии. Билеты на спектакли можно приобрести уже сейчас в онлайн-кассах.

— Перед постановками зарубежных коллективов состоятся презентации, на которых можно будет узнать о проектах русских театров зарубежья. Фотовыставка «Играем классику» познакомит публику с лучшими спектаклями-участниками фестиваля за его 5-летнюю историю. После спектаклей в труппах будут проходить обсуждения постановок с ведущими театральными критиками России, — рассказали в учреждении.

Творческие коллективы представят на суд зрителя спектакли, поставленные по произведениям русской классической литературы — «Женитьба Бальзаминова», «Мастер и Маргарита»», «Бесприданница» и т. д., а также работы, сюжет которых основан на сочинениях национальных среднеазиатских авторов.

С 10 по 19 сентября в Петрозаводске будет проходить масштабный сценический фестиваль «Театральная осень», участие в котором примут русскоязычные театры из пяти постсоветских республик — Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Музыкального театра Карелии.

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