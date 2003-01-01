В сентябре Петрозаводск посетят именитые русскоязычные театры из 5 стран СНГ

Осенью жителей карельской столицы ожидает насыщенная культурная программа.
С 10 по 19 сентября в Петрозаводске будет проходить масштабный сценический фестиваль «Театральная осень», участие в котором примут русскоязычные театры из пяти постсоветских республик — Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Музыкального театра Карелии.
Творческие коллективы представят на суд зрителя спектакли, поставленные по произведениям русской классической литературы — «Женитьба Бальзаминова», «Мастер и Маргарита»», «Бесприданница» и т. д., а также работы, сюжет которых основан на сочинениях национальных среднеазиатских авторов.
— Перед постановками зарубежных коллективов состоятся презентации, на которых можно будет узнать о проектах русских театров зарубежья. Фотовыставка «Играем классику» познакомит публику с лучшими спектаклями-участниками фестиваля за его 5-летнюю историю. После спектаклей в труппах будут проходить обсуждения постановок с ведущими театральными критиками России, — рассказали в учреждении.
Фестиваль будет проходить сразу на трёх площадках города — В Музыкальном театре, Театре кукол, а также Национальном театре Карелии. Билеты на спектакли можно приобрести уже сейчас в онлайн-кассах.