В сентябре спасатели вывели из леса по телефону 20 жителей Карелии

На протяжении первого месяца осени сотрудники КРПСС 75 раз выезжали на помощь людям.

В течение сентября специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы выезжали по тревоге 75 раз.



В частности, людей в лесах искали 33 раза, на помощь в бытовых условиях - 23, для поиска и подрыва найденных боеприпасов спасатели приезжали 19 раз.



В результате спасены 17 человек, обезврежены 179 взрывоопасных предметов.



Также оперативные дежурные КРПСС по телефону вывели из леса 20 человек.



Напомним, 19 сентября, оперативному дежурному поступила информация о том, что в районе поселка Кутижма в лесу потерялась женщина 1937 года рождения.

На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд.

В итоге спасатели вывели пожилую женщину, в медицинской помощи она не нуждалась.