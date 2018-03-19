ФОТО: В Сеть попали "голые" снимки Меган Маркл

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Невеста принца Гарри позирует топлес.
Актрисе Меган Маркл ради брака с принцем Гарри пришлось не только отказаться от привычного образа жизни, но и от любимой профессии, сообщает Cosmopolitan. Звезде "Форс-мажоров" даже пришлось удалить все личные страницы из Сети по требованию дворца.
Но, как оказалось, в Сети все равно остались фрагменты прошлого актрисы. На днях хакеры опубликовали фото и видео, сделанные во время отдыха Меган с подругами на берегу моря. В кадре будущая жена принца Гарри позирует топлес!
Впрочем, сама Меган и ее возлюбленный никак не прокомментировали этот скандал. Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган решили не заключать брачный контракт: принц уверен, что его брак окажется крепким и продлится всю жизнь.
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