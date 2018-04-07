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Новости. Общество
10:06, 07 Апреля 2018

В сети начался сбор подписей под требованием отремонтировать дороги Петрозаводска

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На сайте сhange.org уже более 800 человек подписались под петицией "Отремонтируйте дороги Петрозаводска".

"Из года в год в нашем городе одна и та же проблема. Это дороги. А точнее их отсутствие. И с каждым годом все хуже и хуже. Дороги не делаются, а если делаются, то только на один сезон, делаются там, где не нужно этого делать. Колеи ужасные. Ямы нереальные. Во многих местах приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в яму. Зачастую, яму просто засыпают песком с щебнем", - говорится в тексте петиции.

"Каждый год правительство выделяет огромную сумму денег на ремонт дорог, но куда деваются эти деньги - не понятно! Народ уже неоднократно обращался в администрацию города что-нибудь сделать с нашими дорогами, но нас не слышат. Мало того, что дороги все в ямах, так их еще и не чистят в некоторых местах невозможно проехать, на улицах огромные лужи. Ремонт дорог производится только тогда, когда приезжает президент, и то дороги по которым он собирается проехать, но ведь такого не должно быть!" - считают авторы текста.

"Власти нашего города ничего не делают! К ним обращаться бесполезно. Мы хотим чтобы нас услышали и сделали хорошие дороги!" - говорится в петиции.

Адресатам петиции являются: власть, люди, правительство и президент.

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Комментарии

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кир
2018-04-07 10:13:33
Может уже не надо рекламировать вредоносный пиндосовский сайт?
banan
2018-04-07 11:04:47
кир, предложите альтернативу?
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