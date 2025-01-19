Стало известно, какие нюансы появятся в будущем у карельского туризма

Узнали, как новый закон о гидах повлияет на туризм в Карелии.

С 1 марта все гиды должны иметь специальную аттестацию, сообщили в группе «Карелия туристическая: инфо-гид по Карелии». Штраф за первое нарушение — 7000 рублей. Но нехватка квалифицированных кадров в туристической сфере ставит карельскую отрасль перед серьезным вызовом.

Подчеркивается, что некоторые депутаты предлагают разрешить студентам-практикантам работать в качестве гидов, ссылаясь на дефицит специалистов. Но подобные меры вызвали опасения у авторов поста в группе. Трагедия на Сямозере уже давно показала, что недостаточная квалификация инструкторов может привести к трагическим последствиям.

При этом, как отметили следом, и аттестованные гиды не горят желанием работать на туристические агентства, предпочитая работать самостоятельно. «Они самостоятельно формируют программы, подбирают логистику и места проживания, и эта деятельность уже никак и никем не контролируется», — подчеркнули в группе.