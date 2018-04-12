ФОТО: В Сети обсуждают оптическую иллюзию с "исчезающим" изображением

Интернет-пользователи обсуждают оптическую иллюзию с размытыми разноцветными пятнами на светлом поле.

Как отмечает tjournal.ru, пользователь NightBreeze13 опубликовал на Reddit вариацию оптической иллюзии с размытыми разноцветными пятнами на светлом фоне. Автор заверил, что если долго всматриваться в картинку и не уводить глаза в сторону, то она исчезнет.

Сколько нужно времени, чтобы "остался" только белый фон, — вопрос спорный. Одни говорят, что может потребоваться около минуты, другие – что достаточно 15-30 секунд.

Научные издания объяснили оптическую иллюзию эффектом Трокслера — по имени швейцарского врача и философа Игната Трокслера. Если кратко, человеческий мозг способен игнорировать сигналы рецепторов, если взгляд сфокусирован на чём-то продолжительное время — то есть визуальная сцена не меняется. Когда периферийные детали размыты, они исчезают ещё быстрее.

Эффект Трокслера действует и с другими чувствами. К примеру, утром человек надевает нижнее бельё и чувствует ткань. Через несколько секунд ощущение исчезает, поскольку сенсорные нейроны адаптируются к нему и воспринимают как незначительную информацию, пишет издание.