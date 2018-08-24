В Сети обсуждают страстное фото Гузеевой с Нагиевым

59-летняя Лариса Гузеева опубликовала провокационный снимок со своим коллегой, ведущим Дмитрием Нагиевым, из-за чего ее поклонники принялись обсуждать возможный роман между двумя звездами Первого канала.

Об этом пишет портал Lady.

Ранее Гузеева признавалась, что много лет назад у нее с Нагиевым был короткий роман. Видимо, поклонники ведущей и актера не против воссоединения пары.

"Это любовь! Лариса... Какой взгляд!", "Столько страсти в этом фото...", "Бесконечно можно смотреть на эту пару", "Провоцируете?" — комментируют подписчики телеведущей.

Кстати, поклонники обратили внимание и на то, что Гузеева снова изменила образ. Она сделала новую стрижку, которая, по мнению пользователей Сети, помогла ей "сбросить" несколько лет.

К слову, недавно ведущая объявила о расставании с мужем.