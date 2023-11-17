В сети опубликовали фото редкого для Петербурга «гостя»

Над Северной столицей морозным утром субботы, 18 ноября, показалось солнце.
Как пишет Фонтанка, над центром Санкт-Петербурга морозным утром субботы, 18 ноября, показалось солнце.
Фотографии опубликовали в телеграм-канале «Астрофотоболото».
«Cветило балует Петербург по чуть-чуть. Чтобы горожане не перепугались появлению яркого шарика, солнце предупредительно просигналило огромным световым столбом перед выходом», — говорится в посте.
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