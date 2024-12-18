В сети опубликовали фото покрытой льдом лестницы во дворе Петрозаводска

Жители пожаловались на ненадлежащее состояние объекта.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск опубликовали фото покрытой льдом лестницы в проходном дворе по адресу: Северная, 4.

Нечеловеческие усилия были сегодня предприняты маломобильным гражданином, чтобы подняться по этой лестнице. Наверное, ответственные за этот участок ждут, что кто-то на этих буграх разобьет себе голову и переломает руки-ноги — гласит текст сообщения.