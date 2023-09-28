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В сети появились мошеннические приложения специально для русскоязычных пользователей

Новости. Общество
12:20, 30 Сентября 2023
фото: © Кандинский

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В магазине приложений для iPhone появились мошеннические приложения на русском языке.

В App Store обнаружены несколько мошеннических приложений, нацеленных на русскоязычных пользователей, сообщили «Известиям» эксперты «Лаборатории Касперского». Они уточнили, что программы мимикрируют под различные платформы для учета криптовалют и под мини-игру для проверки финансовой грамотности. Злоумышленники, получив личные данные владельцев iOS-устройств, пытаются затем заманить потенциальных жертв в финансовые скам-проекты.

«Если человек установит какое-либо из таких приложений из App Store и запустит его, программа загрузит фишинговую HTML-страницу. На ней пользователю предложат получить доступ к инвестиционной платформе якобы от крупной ресурсодобывающей компании. Для убедительности злоумышленники добавили на страницу узнаваемый логотип и оформили ее в корпоративных цветах организации. При этом авторы фальшивого проекта уверяют, что его участники могут зарабатывать 100–150 тыс. рублей в месяц», — отметили эксперты.

Мошенники предлагают пользователям пройти опрос, чтобы потом якобы предоставить бесплатный доступ к платформе. На последнем этапе потенциальную жертву просят заполнить специальную форму, в которой следует указать имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.

«Как только человек вводит личные данные, информация уходит мошенникам. При этом на экране пользователь видит сообщение, что за потенциальным клиентом якобы зарезервировано место на платформе и ему следует дождаться звонка специалиста для подтверждения регистрации», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

Пользователю действительно могут позвонить, при этом его попросят перевести некую сумму под видом инвестиций в сомнительный проект.

Специалисты «Лаборатории Касперского» уведомили Apple о ситуации, в настоящее время приложения удалены.

Чтобы не попасться на уловку мошенников, эксперты порекомендовали оставаться внимательными и обращать внимание на отзывы и рейтинг программы (у обнаруженных приложений рейтинг был очень низким, а пользователи оставляли отрицательные отзывы), использовать защитное решение, доступное для мобильных устройств, критически относиться к крайне щедрым предложениям в Сети и перепроверять существование тех или иных программ или акций на официальных сайтах компаний.

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