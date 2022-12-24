В сети появились зимние фото самого высокого водопада Карелии

В Минприроды Карелии опубликовали фотографии водопада Юканкоски.

В паблике Минприроды Карелии опубликовали фотографии самого высокого водопада республики - Юканкоски.



Снимки воды среди заснеженного леса сделала Анна Машигина.



Напомним, водопад Юканкоски находится Питкярантском районе на реке Кулисмайоки. Его высота на разных участках достигает от 11 до 18 метров.













