В сети появились зимние фото самого высокого водопада Карелии

В Минприроды Карелии опубликовали фотографии водопада Юканкоски.
В паблике Минприроды Карелии опубликовали фотографии самого высокого водопада республики - Юканкоски.
Снимки воды среди заснеженного леса сделала Анна Машигина.
Напомним, водопад Юканкоски находится Питкярантском районе на реке Кулисмайоки. Его высота на разных участках достигает от 11 до 18 метров.
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