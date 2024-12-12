В сети рассказали о роли колдунов в личной жизни саамов

Любовные чары и семейное счастье ━ колдуны помогали саамам строить личную жизнь.

В традиционной культуре саамов особое место занимали нойды — колдуны. Одна из областей их деятельности была связана с любовной магией и разрешением семейных конфликтов, поделились в паблике «Myrskynhenki».

Согласно исследованию Николая Харузина «О нойдах у древних и современных саамов», к нойду с просьбой о привороте обращались исключительно мужчины. Колдун, получив вознаграждение, производил специальный ритуал над едой или питьем, которые затем передавались объекту воздыханий. Если девушка отказывалась принять подарок, колдун повторял ритуал, пока не достигал своей цели.

Уточняется, что нойды также помогали супругам, столкнувшимся с разладом в отношениях. Колдун проводил особый обряд над водой, мукой или рыбой, чертя на них различные знаки и произнося заклинания. Затем этот предмет передавался супругу, чтобы восстановить гармонию в семье.

Все ритуалы, связанные с любовной магией, проходили в строгой конфиденциальности, подчеркнул исследователь. Колдун и предмет, над которым произносились заклинания, покрывались платком, чтобы усилить магический эффект.