В "Северной" во время пресс-конференции Юрия Дмитриева сработала пожарная сигнализация

В Петрозаводске в гостинице "Северная" сработала пожарная сигнализация во время пресс-конференции главы карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева и его адвоката.

Как рассказал корреспондент "Столицы на Онего", раздалась сирена и по громкой связи прозвучало объявление, что произошло возгорание. Посетителей попросили покинуть помещение.

Участники пресс-конференции не расходятся, считая, что эта учебная тревога.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям.