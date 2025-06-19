В северном полушарии начался самый длинный день в году

Сегодня, 21 июня, наступил день летнего солнцестояния.

Сегодня, 21 июня, в северном полушари Земли наступил день летнего солнцестояния - самый длинный день в году и, соответственно, самая короткая ночь.

В нынешнем, 2025 году, этот момент наступил в 5.42 по московскому времени. Начиная с этого дня, Солнце будет все дольше задерживаться за горизонтом, ночи удлиняться, а дни становиться короче.

Впрочем, сейчас в Карелии продолжается период белых ночей, когда вечерние сумерки переходят в утренние. Кроме того, именно сегодня начинается астрономическое лето.