В Северном Приладожье появится новый арт-объект

В Сортавале установят арт-объект «Книга», который разместят в сквере у Никольского храма со стороны типографии, известной также как Дом Библии.

В Сортавале планируется установить еще один арт-объект — «Книга», который разместят в сквере у Никольского храма со стороны типографии, известной также как Дом Библии. Об этом рассказали власти Сортавальского района.



Художники готовят эскиз будущей композиции. Обсуждается также материал, из которого изготовят арт-объект.



Типография была построена в 1914 году по проекту Эрика Вяйне Леандера. На первом этаже здания располагались печатные станки и переплетная, в подвальном помещении — склад готовой продукции и упаковки. Здесь же отливали литеры. Во дворе была клееварня.



С 1920-х годов в типографии стали печатать религиозную литературу для Финляндии, церквей Скандинавии, Германии и Америки. За все годы работы типографии в Сортавале было напечатано около 2 млн Библий, катехизисов, псалтирей, церковных настольных книг и сборников духовных стихов.



В советские времена сортавальская книжная типография имела не только республиканское, но и всесоюзное значение, на предприятии работало около 300 человек. Там печатали свои издания московские издательства «Прогресс», «Детская литература». К 1976 году типография выпустила 48,6 млн условных печатных листов или 3,4 млн книг и брошюр.

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