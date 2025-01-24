В Северном Приладожье стартовали гонки «Карелия — 2025»

Так, в четверг, 24 января, в Сортавала прошел стартовый этап ралли «Карелия — 2025».

В сети разместили ролик о начале первого боевого дня соревнований.

За особенно яркими впечатлениями и подробной информацией о гонках в Северном Приладожье администраторы паблика направили в группу .