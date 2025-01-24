В Северном Приладожье стартовали гонки «Карелия — 2025»

В Сортавальском округе прошел стартовый этап ралли «Карелия — 2025».
О старте ралли сообщили в официальном паблике Сортавальского округа.
Так, в четверг, 24 января, в Сортавала прошел стартовый этап ралли «Карелия — 2025».
В сети разместили ролик о начале первого боевого дня соревнований.
За особенно яркими впечатлениями и подробной информацией о гонках в Северном Приладожье администраторы паблика направили в группу Новости Чемпионата и Кубка России по ралли.
Напомним, безопасность чемпионата России по ралли в Сортавальском округе контролируют спасатели.
Ранее сообщалось о временных ограничениях движения из-за ралли «Карелия — 2025».
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