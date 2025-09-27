В сгоревшем сарае в Кеми обнаружен труп мужчины

Минувшей ночью в Кеми горел бесхозный сарай.

По данным Госкомитета Карелии по безопасности, в 04:40 на систему-112 поступило сообщение о пожаре в городе Кемь в районе улицы Свердлова.

К месту вызова были направлены 2 автоцистерны и 6 человек личного состава ПЧ-22 по охране г. Кемь. По прибытии было установлено, что горит бесхозный сарай размером 4×4 метра. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

После ликвидации пожара и разбора конструкции строения огнеборцы обнаружили обгорелый труп мужчины. Личность погибшего устанавливается. Равно как будет установлено погиб мужчина в ходе пожара или нет.