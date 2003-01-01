В Шёлтозере начнут восстанавливать полуразрушенный храм XIX века

Храм апостола Матфея в Шёлтозере начнут приводить в порядок.

В селе Шёлтозере Прионежского района начнут восстанавливать Храм апостола Матфея, внесённый в перечень выявленных объектов культуры, сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— Согласно имеющимся сведениям, здание церкви было построено в 1837 году петербургскими купцами Терентием Ульяновым и Михаилом Матвеевым. В 1910-х годах церковь была расширена и обновлена, освящена 16 ноября 1913 года. Храм каменный, однопрестольный. Постройка представляла собой однокупольный четверик с пятигранной апсидой, фасады оформлены портиками. К началу 1950-х годов церковь была отобрана и переделана под клуб со строительством массивной пристройки, — рассказали там.

В прошлом году эксперты оценили состояние храма — оказалось, что крыша здания полностью разрушена, стены находятся в неудовлетворительном состоянии, а поздняя пристройка превратилась в руины.

— Ответственным за восстановление храма митрополит Петрозаводский и Карельский Константин назначил иерея Георгия Игнатова, — отметили в РПЦ.

Отмечается, что 27 сентября на территории церкви был установлен Поклонный крест.

Ранее мы писали, что в деревне Хийденсельге Питкярантского округа за 3 месяца построили храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».