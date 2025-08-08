В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме

В старинном вепсском селе огонь охватил одно из жилых строений.

Сегодня на улице Молодёжной, 17 в селе Шёлтозере Прионежского района произошло возгорание квартиры в четырёхкратном жилом доме, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения. Огонь едва не перекинулся на соседнее помещение.

— На место происшествия выехал дежурный караул пожарной части № 46 по охране села Шёлтозера — 1 автоцистерна и 2 человека личного состава. По прибытии было сформировано звено газодымозащитной службы. Площадь ликвидированного пожара составила 3×3 м, — рассказали в ведомстве.

К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. В настоящее время выясняются подробности ЧП.