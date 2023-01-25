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В Шелтозерской сельской администрации Карелии прошли обыски – главу лишили возможности работать

Новости. Политика
10:58, 12 Февраля 2023
фото: "Столица на Онего"

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Глава Шелтозерского Ирина Сафонова сельского поселения сообщила об обысках в администрации, библиотеке, школе и у нее дома.

В паблике села Шелтозеро опубликовано обращение главы Шелтозерского сельского послеления Ирины Сафоновой к жителям.

- Уважаемые жители поселения! С 9 февраля 2023 года администрация поселения не имеет возможности заниматься решением вопросов местного значения. В ходе следственных действий изъят муниципальный архив с 2014 года, рабочая документация, регламенты и нормативно правовые акты. В связи с изъятием личного телефона, в котором находились все контакты для обеспечения жизнедеятельности поселения, возможность оперативного принятия решения отсутствует.

Изъятие связано с обвинением меня лично в сборе, хранении и распространении информации в отношении гражданина Л. К этому делу, имеющий заказной характер, - лично я не имею никакого отношения. Думаю, что правоохранительные органы разберутся. Персональный компьютер, который, возможно, может иметь интерес для следствия, находился в пользовании уволенного мною работника. Не имея информации, в каком месте находится данный персональный компьютер, обыски произвели у меня дома, в школе, в сельской библиотеке и администрации села.

В ходе мероприятия изъяты все персональные компьютеры.

Прошу с понимаем отнестись к сложившейся ситуации. Надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и нам будет предоставлена возможность возобновить работу администрации поселения.

С уважением, Сафонова И.М.

В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

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