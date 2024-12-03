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В шести районах и округах Карелии столкнулись с нарушениями при работе мигрантов

Новости. Общество
16:16, 03 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Вася не в себе»

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С 21 по 26 ноября в Карелии прошло профилактическое мероприятие «Трудовой мигрант», сообщили в МВД Карелии.

В Карелии правоохранители в рамках профилактического мероприятия «Трудовой мигрант» проверили объекты пребывания и места проживания иностранцев. Всего было составлено более 60 протоколов в сфере миграционного законодательства, больше половины из них касались правил пребывания иностранных граждан в России. Еще более 20 нарушений относились к порядку осуществления трудовой деятельности иностранцами. Например, в Петрозаводске сотрудники ГАИ остановили жителя среднеазиатского государства, без патента работавшего в службе такси.

Нарушения были зафиксированы в Прионежском и Лахденпохском районах, Сортавальском и Беломорском муниципальных округах, а также в Петрозаводске и в Костомукше.

По результатам мероприятия были наложены штрафы на сумму 190 тысяч рублей. В 5 случаях иностранцев выдворят за пределы страны, 4 из них — в принудительном порядке, еще в 3 случаях было вынесено решение о депортации. В 9 случаях иностранным гражданам закрыли въезд в страну, в 2 из них — бессрочно. Троим иностранцам аннулировали ранее выданные патенты, в 8 случаях сократили срок пребывания в России.

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