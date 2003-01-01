В широкий прокат вышел французский киношедевр «На ярком солнце»

В классике мирового кинематографа главную роль сыграл Ален Делон.
В широкий прокат 7 августа вышел детективный триллер «На ярком солнце» (18+). Открывший миру звезду Алена Делона, киношедевр режиссёра Рене Клемана стал той скалой, о которую разбилась кинематографическая «Новая волна» во Франции.
Фильм снят по роману Патриции Хайсмит — мрачной наследницы Эдгара По что в литературе, что по образу жизни.
Режиссёр даст ход детективной линии, но сначала он немало потрудится над проработкой героя Алена Делона — Тома Рипли. Тот прибыл в Италию по заданию отца Гринлифа, чтобы вернуть сына на праведный путь протестантского труда и аскезы.
Однако в итоге Том попал под очарование беспечного богача и оказался нечто средним между мальчиком на побегушках и его приятелем. Подробнее — в нашем материале.