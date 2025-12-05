В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

Захватывающая кинокартина – уже в кино.
На большие экраны 4 декабря вышел приключенческий боевик «Волчок» (16+). Главные роли в новом фильме режиссёра Константина Смирнова исполнили Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин.
Действие киноленты разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний московский дворянин Иван Огарёв (Марк-Малик Мурашкин) остаётся сиротой. От отца ему досталось крупное наследство, на которое претендует брат матери господин Весницкий.
Однако сообразительный Иван отдавать так просто фамильное состояние не готов. В надежде найти спасение у доброго друга отца Константина Александровича (Сергей Маковецкий) он бежит в Нижний Новгород. Однако настоящим спасителем Ивана предстоит стать московскому кулачному бойцу по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук).
