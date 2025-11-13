В широкий прокат вышел криминальный триллер «Иллюзия обмана 3»

Великолепная четверка возвращается на большие экраны вместе с новым поколением иллюзионистов.
В широкий прокат 13 ноября вышел криминально-авантюрный триллер «Иллюзия обмана 3» (16+). Кинопремьера продолжает рассказ о четвёрке виртуозных фокусников-разоблачителей, дополняя его новыми лицами.
Блестящие во всех смыслах первые части франшизы сделали новинку проката одной из самых обещающих кинопремьер года, а девятилетний перерыв — одной из самых долгожданных.
В третьей части прославленным иллюзионистам предстоит провернуть трюк, равного которого нет по сложности и размаху — нечто грандиозное, масштабное и невообразимое, а местом действия станет едва ли не вся планета.
Команда режиссёров и сценаристов у третьих «Иллюзионистов» сменилась, но актёрский состав остался неизменным. В роли Денни по-прежнему Джесси Айзенберг, а Меррит — Вуди Харрельсон.
