В широкий прокат вышла фантастический драма «Авиатор»

В широкий прокат 20 ноября вышла фантастическая драма «Авиатор» (16+). Фильм снял режиссёр Егор Кончаловский по известному роману Евгения Водолазкина.
Главные роли в экранизации книги исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин и Дарья Кухарских. Съёмки проходили на Соловках, в Репино и Санкт-Петербурге.
В экранизации романа Егор Кончаловский отошёл от текста и решил импровизировать. Экранный герой (Александр Горбатов), в отличие от книжного, просыпается не в девяносто девятом, а в следующем году — в 2026-м.
Происходящее вокруг он видит словно за пуленепробиваемым стеклом, будто смотрит телевизор с выключенным звуком. Взгляд его направлен внутрь, а не вовне. Что ещё важнее, человек из начала XX века Иннокентий Платонов оказывается почти равнодушным к современности.
