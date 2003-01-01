В широкий прокат вышла мелодраматическая комедия «Сердцеед»

Фильм снял режиссёр Роман Гредин.

В отечественный прокат 16 октября вышла мелодраматическая комедия «Сердцеед» (16+). Главные роли в фильме исполнили Михаил Тарабукин, Мария Скорницкая и звезда комедий Жоры Крыжовникова Валентина Мазунина.

Новая кинолента — лёгкое кино с классической коллизией и оригинальными комедийными находками. Согласно сюжету, перебравшаяся несколько лет назад в Новую Москву девушка Света приезжает погостить в родную деревню. Там она встречает школьную любовь — теперь тракториста Сашу.

Встреча обещает вылиться в романтическую историю, но в наметившиеся амуры вмешиваются обстоятельства деревенской жизни. У Саши есть спорадические отношения с дояркой Машей, а за Светой пытается приударить московский ухажер Серж.

Ещё больше и без того запутанную историю запутывают продавщица Люба и парочка деревенских бездельников. Кажется, что выхода из лабиринта сердечных хитросплетений уже не найти, однако героям всё-таки удаётся обрести личное счастье.

