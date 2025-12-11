В широкий прокат вышла пародийная комедия «Невероятные приключения Шурика»

Фильм снят телеканалом ТНТ.
На большие экраны 11 декабря вышла пародийная комедия «Невероятные приключения Шурика» (16+). В фильме задействованы шоумены с телеканала ТНТ и ряд звёзд эстрады, а одним из его продюсеров выступила Тина Канделаки.
Новая комедия представляет собой очередную часть серии новогодних кинематографических попурри, в которых обыгрываются популярные советские фильмы. В прошлые годы вышли «Самоирония судьбы» (2022), «Иван Васильевич меняет всё» (2023), «Небриллиантовая рука» (2024).
На этот раз телеканал переснял «Операцию „Ы“» и «Кавказскую пленницу», но смешал комедийную классику с целым рядом отечественных и зарубежных картин.
Так, известный сюжет с подготовкой к экзамену и случайному знакомству с «хорошей девочкой» Лидой сначала комбинируется с пародией на американские молодёжные комедии, а затем увязывается со «Служебным романом» и после переносится в горы Кавказа.
