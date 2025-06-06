В широкий прокат вышла семейная комедия «Не одна дома 2»

Новый фильм снял режиссёр Митрий Семенов-Алейников.

В отечественный прокат 3 июля вышла семейная комедия «Не одна дома 2» (6+). В летне-каникулярном варианте сверхпопулярного «Одного дома» сыграли известные актёры Алексей Маклаков и Юлианна Михневич.

На этот раз создатели фильма осмелели и решились отойти подальше от оригинала. В результате продолжение комедии оказалось куда более динамичным – хотя бы потому, что уже подросшая Маша (Милана Хаметова) отправляется с отцом (Давид Манукян) в летнее автопутешествие.

Фактически папа исполняет мечту дочки о поездке в доме на колесах, но вот незадача – мечта оказывается просроченной. За два года пятиклассница превратилась в колючего подростка, у которого на первом плане – социализация среди своих и эмансипация от родителей.

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