В широкий прокат вышла спортивно-биографическая драма «Первый на Олимпе»

Новая лента посвящена олимпийскому чемпиону и художнику Юрию Тюкалову.

На большие экраны 9 октября вышел драматический фильм «Первый на Олимпе» (12+). Кинокартина основана на биографии олимпийского чемпиона по академической гребле и художника Юрия Тюкалова.

Будущий олимпиец пришел в спорт после пережитой блокады Ленинграда. Переступая через горечь потерь, восемнадцатилетний Юрий (Глеб Калюжный) начинает изнурительные тренировки и одновременно становится студентом высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной.

Большую роль в карьере гребца сыграли тренеры Михаил и Вера Савримович (Артем Быстром и Елена Лядова). Тоже из обожженного войной поколения, они поверили в молодого спортсмена и вдохновили его на восхождение к Олимпу.

В полуразрушенной войной стране готовить олимпийских чемпионов было непросто, однако на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки сборная СССР добилась удивительных результатов. Одним из чемпионов стал Юрий Тюкалов.

