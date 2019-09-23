Гражданский активист из Приладожья пожаловался главе Карелии на отсутствие в Сортавале отопления.

Известный в Северном Приладожье гражданский активист Александр Талья направил обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, где пожаловался на отсутствие тепла в социальных учреждениях и жилых домах Сортавалы.

"В школах холодина, а лечить детей будет некому – детская поликлиника практически не работает, ни к кому из врачей не записаться. Жилфонд тем более не отапливается. Сегодня ходил в районный отдел образования. Там ответили, что нет приказа из Петрозаводска об отоплении. Один градус тепла с ветром – это достаточно холодно для подключения тепла, не стоит ждать снега", – написал житель Сортавалы губернатору.