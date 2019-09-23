Новости по теме
Загрузка...
Гражданский активист из Приладожья пожаловался главе Карелии на отсутствие в Сортавале отопления.
Известный в Северном Приладожье гражданский активист Александр Талья направил обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, где пожаловался на отсутствие тепла в социальных учреждениях и жилых домах Сортавалы.
"В школах холодина, а лечить детей будет некому – детская поликлиника практически не работает, ни к кому из врачей не записаться. Жилфонд тем более не отапливается. Сегодня ходил в районный отдел образования. Там ответили, что нет приказа из Петрозаводска об отоплении. Один градус тепла с ветром – это достаточно холодно для подключения тепла, не стоит ждать снега", – написал житель Сортавалы губернатору.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
16.09.2019, 15:08
20.09.2019, 18:18
Аналитика
20.09.2019 13:25
Обществоведение
РПЦ призвала федеральные власти не утверждать новые образовательные стандарты, разработанные министерством просвещения РФ.
18.09.2019 13:50
18.09.2019 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
Чтиво
19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
16.09.2019 11:59
Медиа
20.09.2019 16:02
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии