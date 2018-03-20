В школах Карелии у детей снимают отпечатки пальцев без ведома родителей

Минобразования Карелии предупреждает педагогов и родителей о появлении в школах республики организации, которая незаконно производит сбор биометрических данных детей.

По сообщению ведомства, в Карелии работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. Они обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам.

В результате при исследованиях собираются биометрические данные детей без согласия родителей, что противоречит федеральному закону "О персональных данных".

"Министерство образования Республики Карелия обращает внимание на то, что подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению Российской академии наук, возможность определения индивидуальных качеств по отпечаткам пальцев не дает достоверной информации", - отметили в ведомстве.