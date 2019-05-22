В школах карельской столицы звенят последние звонки

Депутаты Петросовета на этой неделе принимают участие в последних звонках, которые проходят в муниципальных общеобразовательных учреждениях Петрозаводска.

Во вторник 21 мая выпускников Ломоносовской гимназии и школы № 8 поздравили заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Валерий Матвеев и депутат Александр Антипов.

"Уважаемые выпускники от лица председателя, депутатов Петросовета и от себя лично хочу поздравить вас с последним звонком, - обратился Валерий Матвеев к выпускникам и участникам праздника в Ломоносовской гимназии. – Вы стоите на пороге взрослой жизни - в самом начале большого и сложного пути. Я желаю вам всего наилучшего в жизни – отлично сдать выпускные экзамены, получить хорошую профессию, создать крепкую семью и сделать окружающий нас мир лучше. Оставайтесь всегда честными и порядочными людьми, верьте в свои силы и будьте счастливы!"

Торжественные мероприятия проходили сегодня и в школе №8. Поздравить выпускников 9-х классов, родителей и учителей образовательного учреждения пришел депутат Александр Антипов.

"Сегодня у вас особенный день, в который хочется пожелать успешного окончания школы, правильного выбора жизненного пути, всего самого доброго и удачи во всем", - отметил в выступлении Александр Антипов.

Депутат вручил благодарственные письма Петросовета "за активную жизненную позицию, участие в жизни класса, школы и города" девятиклассникам МОУ "СОШ №8": Карине Туйчиевой, Ренате Трифановой, Александре Тихоновой, Даниилу Рыбакову, Ксении Военушкиной и Николаю Павлову.

Благодарственными письмами "за многолетний и плодотворный труд, профессионализм, большой личный вклад в развитие образования города и республики", подписанными председателем Петрозаводского городского Совета Геннадием Боднарчуком, отмечены также педагоги образовательного учреждения - учителя начальных классов Ольга Сергеевна Татаринова и Алена Андреевна Исакова, преподаватель географии Екатерина Александровна Крупина и преподаватель информатики Анастасия Ивановна Узлякова.