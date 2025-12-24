В школах Петрозаводска учат распознавать признаки опасного поведения подростков

В ходе встречи взрослые обсуждают, как создать безопасную среду для детей и на что обратить внимание родителям.

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев проводит встречи с родителями и учителями в школах карельской столицы. Они посвящены профилактике опасного поведения среди подростков. Собрания уже прошли или запланированы в Университетском лицее, Лицее № 40, школах № 11 и № 48.

— Тревожные признаки можно обнаружить в телефоне ребенка. Например, установлены малоизвестные приложения (Signal, Element, VChat, Wickr Me и т. п.), которые могут использоваться для скрытного общения, — уточнил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

К тревожным звоночкам относится участие в телеграм-чатах (популярны у вербовщиков) с предложениями «быстрого заработка» или «лёгкой работы без оформления». Еще один настораживающий сигнал — наличие странных фото в галерее. Например, скриншоты карт, фото с координатами, снимки железнодорожных, военных, промышленных объектов или вышек связи. Смутить родителей должно и наличие криптокошельков или приложений для обналичивания средств.

Если законные представители подростков обнаружат что-то из перечисленного, важно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это поможет предотвратить беду.

Также Уполномоченный считает публикации видео со сценами насилия или драками с участием несовершеннолетних пропагандой насилия в молодежной среде.

— Дети воспринимают подобные действия как поощрение их деструктивного поведения. Они получают узнаваемость и повышают собственный статус в подростковых группах за счёт репостов, комментариев и просто большого количества просмотров такого контента, — предостерегает омбудсмен.

Ранее в паблике Минобразования и спорта Карелии разместили обращение к родителям школьников. Пап и мам попросили быть внимательными к проявлениям деструктивного поведения у детей. «Если вы замечаете тревожные признаки, всегда можно обратиться в школу. Специалисты знают, как помочь. Призываем вас: разговаривайте со своими детьми, узнавайте, чем они живут и о чем думают», — напоминают в ведомстве.

Обращение связано с инцидентом, когда петрозаводский подросток пришел на урок с ножом. Ранее нападение девятиклассника на учеников школы произошло в Подмосковье.