В школах РФ создадут спецкомиссии для защиты авторитета учителей

Специальные комиссии будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя.

В российских школах создадут специальные комиссии, которые будут заниматься вопросами, связанными с защитой авторитета учителя, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

27 октября в Госдуму внесен законопроект, который, в частности, предусматривает, что педагогические работники имеют «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение в том числе этих вопросов, которые возникают», — заявил министр.

Также поправки предусматривают, что мобильные телефоны на уроках ученикам можно будет пользовать только в учебных целях или экстренных случаях.



Кравцов добавил, что проект разошлют в регионы. Он также допустил, что ко второму чтению в документ могут быть внесены дополнительные поправки.

