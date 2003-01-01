В школе Карелии уволили заведующего столовой после жалоб на качество питания

В школе №44 в поселке Чална-1 на время переформирования штата столовой введены сокращенные учебные дни без горячего питания.
В Прионежском районе Карелии разгорелся скандал с питанием в школе №44 поселка Чална-1. Как мы ранее рассказывали, к проверке подключилась прокуратура, а руководство школы и оператор питания были вынуждены пойти на крайние меры — уволить ответственного сотрудника и временно отменить горячие обеды.
Поводом для реакции надзорных органов и администрации стали многочисленные жалобы родителей, которые активно распространялись в социальных сетях и СМИ. Родители учащихся жаловались на низкое качество еды, способ ее подачи и недопустимое поведение заведующего производством школьной столовой.
В ответ на это прокуратура Прионежского района начала проверку. На прошлой неделе сотрудники ведомства с выездом посетили школу, где осмотрели пищеблок и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам этой проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Параллельно, вчера в школе №44 состоялось экстренное собрание с участием представителей оператора питания ООО «Четыре А», администрации Прионежского района, педагогов и родителей. Власти поблагодарили родителей за «открытый диалог, поддержку и проявленную бдительность».
Об итогах встречи рассказал глава Прионежского района Григорий Шемет. По его словам, руководство компании-оператора питания отстранило от работы заведующего производством столовой. Также было объявлено о полном переформировании штата работников пищеблока для обеспечения качественного и безопасного питания. Это решение было единогласно поддержано родителями, присутствовавшими на собрании.
На период с 22 по 24 октября, пока столовую будут укомплектовывать новым персоналом, в школе введены сокращенные учебные дни продолжительностью четыре часа. Горячее питание в эти дни предоставляться не будет.
Администрация Прионежского района призвала родителей по всем возникающим вопросам обращаться в районный отдел образования, пообещав держать ситуацию на строгом контроле.
Напомним, в начале октября в Новой Вилге почти 30 детей заразились кишечной инфекцией.