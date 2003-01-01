В школе Новой Вилги снят карантин после вспышки норовируса

С 10 октября школа №3 в поселке Новая Вилга Прионежского района возобновила работу.
Карантинные мероприятия, введенные с 3 октября, официально завершены. Об этом сообщил глава Прионежья Андрей Редькин. По его словам, за это время в здании были проведены все необходимые санитарно-профилактические работы. Специалисты Роспотребнадзора проверили школу и не нашли никаких оснований для продления карантина.
Таким образом дети возвращаются в школу, столовая будет кормить ребят горячими завтраками и обедами. Также возобновляется подвоз учащихся к месту учебы и обратно домой.
Напомним, на прошлой неделе в школе произошла массовая вспышка кишечной инфекции. У 27 учащихся начальных классов был диагностирован норовирус. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные получили амбулаторное лечение.
В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело по факту массового заболевания учащихся.