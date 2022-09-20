В школе Петрозаводска двоих детей из многодетной семьи вычеркнули из списков на бесплатное питание

В Ломоносовской гимназии двоих детей из многодетной семьи вычеркнули из списков на бесплатное питание и отправили голодными домой.

Скандал по вопросу предоставления бесплатного школьного питания двум детям из многодетной семьи разгорелся в Ломоносовской гимназии Петрозаводска.

На своей странице в соцсети многодетная петрозаводчанка Марина Б. опубликовала пост, о том что ее двоих детей, которые учатся в Ломоносовской гимназии, перестали кормить бесплатными обедами, хотя два года, с тех пор как она стала мамой троих детей, вопросов не возникало.

Журналист «Столицы на Онего» попыталась разобраться, почему так произошло и как переживал ребенок, когда в столовой ему не налили тарелку супа.

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